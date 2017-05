Sorpasso a tutta velocità finito male a Rivarolo: 83enne sotto choc in ospedale

RIVAROLO - Lo scontro è avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Rivarolo con Ozegna, all'altezza delle curva del Bogo. Alla guida della Pegeut 107 che ha causato l'incidente c'era una donna di 83 anni, residente a Ivrea. La signora, in seguito all'incidente è stata trasportata all'ospedale di Cuorgnè ed è attualmente in buone condizioni di salute.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che la signora fosse in coda dietro una fila di macchine e che, a un certo punto, abbia deciso di effettuare il sorpasso, finendo per schiantarsi a grande velocità contro una Fiat Mare ferma con le quattro frecce. In seguito all'urto entrambe le macchine sono finite fuori strada, nel prato circostante. Fortunatamente, anche l'uomo non ha riportato ferite gravi. La donna invece è apparsa in stato confusionale ed è stata perciò trasportata immediatamente in ospedale.