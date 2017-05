Torna la Sagra della Cipolla: una festa di sapori tutta da scoprire

IVREA - Arriva al tredicesimo appuntamento la «Sagra della Cipolla Ripiena» di Ivrea. Una maratona di tre giorni all'insegna dei sapori e dei profumi della più autentica tradizione eporediese. Dal 26 al 28 maggio la Pro Loco di San Bernardo torna a festeggiare la cipolla in tutte le sue possibili declinazioni. Si preannuncia come un evento in cui si mangerà molto (e anche bene).

Programma

La festa inizia venerdì sera con la tipica cena canavesana a base, ovviamente, di cipolla ripiena. Il menù prevede anche cipollotti in agrodolce, peperoni in bagna cauda, batutta di carne cruda, insalata di tonno fagioli e cipolla, fritto misto alla piemontese e tanto altro. Per la cena è gradita la prenotazione (info 0125 234448, 0125 239132 oppure 393 8137287) e ci sarà l'intrattenimento del gruppo Stefy Live. Si continua a mangiare anche sabato 27 maggio con fritto misto di pesce, carne primi e con l'intrattenimento del duo musicale di Erik e Cinzia. Si torna a tavola domenica a pranzo con un menù libero a tutti alle 12.30. Nel pomeriggio poi sarà possibile cimentarsi con la lavorazione dell'argilla nel laboratorio di Katia Gianotti, in collaborazione con la scuola di San Bernardo, che inizierà alle 15.30. La sera poi si ritorna a tavola: rane, pesce fritto ecc...