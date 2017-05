Concerto di Primavera al Teatro Giacosa di Ivrea

IVREA - Si terrà a partire dalle ore 21.15, il Concerto di Primavera della Banda Musicale «Città di Ivrea» diretta dal maestro Alessandro Data con la partecipazione del direttore ospite Pietro Marchetti. L’opera musicale si svolgerà domenica 28 maggio al Teatro Giocosa, in piazza del teatro a Ivrea. L’ingresso è libero e fino ad esaurimento posti.

La Banda Musicale di Ivrea

La Banda musicale "Città di Ivrea" esegue repertori di stampo sia bandistico tradizionale che moderno, oltre al repertorio classico operistico. Negli ultimi trenta anni la Banda musicale "Città di Ivrea" si è segnalata per i suoi concerti in tutta l'Italia settentrionale e per aver partecipato a trasmissioni televisive (ultima nel mese di giugno 2000 per RAI 2) e per aver partecipato a numerosi concorsi bandistici a carattere nazionale, tra cui quello di Condove del 1993 in cui la Banda musicale "Città di Ivrea" si è classificata prima assoluta in un lotto di qualificate concorrenti e a Dicembre 2001 a Brescia classificandosi al secondo posto. Attualmente la Banda Musicale "Città di Ivrea" è composta da circa 40 elementi.