Orgoglio Rivarolo ai campionati europei di karate, arrivano le medaglie d’oro

RIVAROLO CANAVESE - Orgoglio rivarolese a Hradec Kralove, in Repubblica Ceca, dove si sono svolti i Campionati Europei di karate. Tante le medaglie conquistate dagli atleti della Rem Bu Kan Rivarolo convocati in maglia azzurra sia nelle gare individuali che in quelle a squadre. Medaglia d’oro per Alessio Leone e Marco Buffo che in finale hanno battuto gli atleti danesi, stesso posizionamento sul podio anche per Lorenzo Terzano nella kata Under 20 individuale che bissa la vittoria del 2014 e mette il sigillo a una stagione fino a qui impeccabile fatta da 15 successi in altrettante gare disputate. Due argenti per Giulia Buffo ottenuti nel kata e nel kumitè individuale. Infine da sottolineare il podio sfiorato di Daniela Amato che, in gara tra le esperte veterane ex agoniste, è arrivata quarta nella categoria 50-55 anni.