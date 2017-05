Bomba nei campi ad Albiano, agricoltore lancia l'allarme

ALBIANO D'IVREA - Vigili del Fuoco e artificieri sono accorsi immediatamente sul posto non appena ricevuta la chiamata di un agricoltore che affermava di aver ritrovato un ordigno lavorando nei campi. L'uomo ha raccontato di aver urtato l'oggetto e di esserci reso conto subito che qualcosa non andava perchè ha cominciato a uscire del fumo, visibile anche a una certa distanza. Gli artificieri sono dunque a lavoro per far brillare la bomba, dopo aver messo in sicurezza tutta l'aria circostante. Sono intervenuti quindi gli agenti della protezione civile, i carabinieri, e la polizia locale.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++