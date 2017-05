«La banda del bancomat» colpisce a Caluso, gas esplosivo per arrivare ai soldi

CALUSO - Nel mirino dei malviventi per questo colpo c'era la filiale della Biverbanca in via Montello a Caluso. Erano circa le quattro di questa mattina, mercoledì 24 maggio, quando i ladri hanno piazzato una miscela di gas esplosivo nei pressi dello sportello e lo hanno fatto esplodere. Lo scoppio ha mandato in frantumi il bancomat e una delle vetrate della filiale della banca di fronte all'area mercatale.

La fuga

I ladri si sono dunque dati alla fuga indisturbati portano con sé un bottino non ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso e la filiale presa d'attacco è stata chiusa al pubblico per poter permettere i lavori di ristrutturazione necessari a seguito dell'esplosione.