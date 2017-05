Cerca di evitare un motociclista e si ribalta con l’auto, ferito un uomo a Rivarolo

RIVAROLO CANAVESE - Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma il bilancio poteva essere senza dubbio peggiore. Nel pomeriggio di ieri un automobilista che stava viaggiando sulla provinciale di Rivarolo Canavese, nel comune di Ozegna, per evitare un motociclista ha fatto una brusca sterzata a sinistra e si è ribaltato all’altezza di una pompa di benzina Q8. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo della Lancia Y. Per precauzione l’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso con una ferita al braccio. Illeso invece il motociclista. Non ci sono altri feriti: in quel momento non vi era nessuno a fare rifornimento.