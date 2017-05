Evade dai domiciliari e passeggia in centro, ragazzo di 28 anni arrestato a Ivrea

IVREA - Solo negli ultimi dieci giorni i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno arrestato cinque persone per il reato di evasione dai domiciliari. L’ultimo in ordine cronologico è G.E., un ragazzo di 28 anni residente a Ivrea. I militari dell’Arma lo hanno notato camminare tranquillamente in via Botta in direzione della centralissima via Palestro senza alcuna autorizzazione. I carabinieri lo hanno fermato e condotto in caserma, nelle camere di sicurezza: il Gip di Ivrea ha convalidato l’arresto. Ora il giovane è tornato agli arresti domiciliari.