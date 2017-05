Scuola media in fiamme: attimi di paura nell'istituto di Banchette

BANCHETTE - La scuola media di Banchette oggi, lunedì 22 maggio, rimarrà chiusa in seguito all'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha devastato il piano terra dell'edificio. A notare le fiamme, poco dopo la mezzanotte di sabato, alcuni automobilisti in transito presso l'istituto alle porte di Ivrea. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco: le fiamme sono state domate e l'area è stata messa in sicurezza intorno alle 3 del mattino.

I danni

Gli uffici amministrativi posti al piano terra e alcune aule sono state pesantemente danneggiate dalle fiamme. Si indaga per scoprire quali siano le cause scatenanti dell'incendio. Per il momento non si può escludere neppure l'ipotesi che si tratti di un atto doloso. Si è svolto inoltre un sopralluogo di tecnici, forze dell'ordine e personale della scuola per valutare i danni: l'istituto resterà chiuso sicuramente lunedì, poi si valuterà per il futuro.