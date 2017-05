Evaso tenta la fuga ma qualcosa va storto: acciuffato vicino al cimitero

IVREA - Ha visto un giovane incappucciato aggirarsi con fare sospetto tra il cimitero e la stazione ferroviaria, così ha deciso di contattare i carabinieri: è grazie alla segnalazione di un privato cittadino che i militari di Ponte Canavese sono riusciti ad acciuffare un giovane evaso dagli arresti domiciliari.

Il secondo arresto e il carcere

L’evaso, un 20enne di nazionalità marocchina, non appena ha visto i carabinieri si è dato alla fuga, nascondendosi in un capannone abbandonato e poi sul tetto di un vagone in disuso. Circondato dai militari, alla fine ha dovuto arrendersi e consegnarsi ai carabinieri che l’hanno condotto in caserma. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per evasione. Questa volta però, invece che essere sottoposto agli arresti domiciliari, il 20enne è stato condotto direttamente in carcere.