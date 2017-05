Truffe agli anziani: i Carabinieri di Ivrea incontrano le potenziali vittime per la prevenzione

BANCHETTE - Prosegue la campagna di prevenzione dei Carabinieri di Ivrea per prevenire le truffe ai danni degli anziani. Mercoledì pomeriggio il Comandante della Stazione di Ivrea, Luogotenente Orazio Pirrone, ha incontrato una cinquantina di anziani presso il centro sociale di Banchette. Durante l’incontro, organizzato dall’associazione di volontariato «La Zattera» (che si occupa di fornire aiuto per il trasporto verso ospedale e ambulatori e sostegno in situazioni di difficoltà), sono stati forniti alcuni consigli pratici, applicabili alla vita di tutti i giorni. Ai presenti è stato anche consegnato un vademecum riportante gli stessi consigli, esattamente come quello distribuito lo scorso ottobre in occasione della campagna di prevenzione che ha visto i militari dell’Arma rivolgersi a migliaia di fedeli nelle chiese del Canavese.